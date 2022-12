Inter, conferma Acerbi in bilico: sostituto Mondiale

L’Inter inizia a ragionare sul futuro in difesa e soprattutto sulla conferma di Acerbi: nel mirino un sostituto Mondiale

Il calciomercato invernale è ormai alle porte e il futuro di diversi giocatori torna a essere in bilico. In casa Inter oltre a pensare ai rinforzi immediati che serviranno a Inzaghi per la seconda parte di stagione, si ragiona anche sulla prossima stagione.

In particolare la dirigenza nerazzurra sta valutando il futuro di Francesco Acerbi, difensore arrivato dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto. La sua conferma però potrebbe essere in bilico, con i nerazzurri che potrebbero puntare su un profilo più giovane. In particolare l’Inter sembrerebbe aver messo nel mirino un difensore rivelazione del Mondiale.

Calciomercato Inter, Acerbi in bilico: Saiss il nome per sostituirlo

Nel Mondiale in Qatar c’è stata una grande rivelazione tra le nazionali, ovvero il Marocco. Nella rosa marocchina sono stati diversi i giocatori ad attirare l’attenzione, tra cui Romain Saiss.

Secondo quanto riportato da ‘Footmercato’ il difensore del Besiktas sarebbe finito nel mirino di molti club importanti in Europa. Tra questi potrebbe esserci anche l’Inter, che potrebbe pensare proprio a Saiss come erede di Acerbi in difesa. Certo per i nerazzurri la concorrenza sarà molto ampia dopo il Mondiale disputato dal centrale marocchino.