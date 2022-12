Incontro e assalto: Juve tentata dallo scambio

L’incontro di oggi potrebbe essere fondamentale per il futuro di uno dei centrocampisti della Juventus: bianconeri tentati dallo scambio

Anche la Juventus si unisce alle squadre che per queste ultime settimane di sosta prima della ripresa del campionato volano fuori dall’Italia. Infatti i bianconeri sono volati a Londra per l’amichevole di prestigioso contro l‘Arsenal, club attualmente in testa alla Premier League.

L’amichevole di oggi però potrebbe essere anche un pretesto per parlare di calciomercato, visto che alla sessione invernale manca poco. I ‘Gunners’ continuano a osservare con interesse un centrocampista di Massimiliano Allegri e potrebbero tentare la Juventus con uno scambio.

Calciomercato Juventus, Locatelli nel mirino dell’Arsenal: due le possibili contropartite

Prima amichevole per la Juventus in questo periodo di pausa prima della ripresa del campionato. I bianconeri affronteranno all’Emirates Stadium di Londra l’Arsenal, capolista in Premier League. Un test importante sul campo per Allegri, ma che potrebbe portare anche a nuovi risvolti in chiave calciomercato.

Infatti da tempo il club inglese ha puntato il mirino su Manuel Locatelli e potrebbe così tornare all’assalto proponendo alla Juventus uno scambio. Le contropartite possibili sarebbero due: la prima è Granit Xhaka, centrocampista più volte accostato alla Juventus e non solo in Serie A. La seconda invece sarebbe Thomas Partey, centrocampista che comunque è uno dei titolari di Arteta. Uno scambio che dunque potrebbe fare gola alla Juventus, ma difficilmente a gennaio.