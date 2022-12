Juve, Allegri è furioso: “Rescinde già a gennaio”

La Juventus si prepara a vivere settimane bollenti: a breve riaprirà il calciomercato invernale, addio clamoroso a gennaio

Non è un mistero che, dopo la bella rimonta che ha riportato la ‘Vecchia Signora’ terza in classifica, Massimiliano Allegri voglia dare continuità ai risultati per provare a risalire la classifica.

Una Serie A che vede il Napoli dominare ma la Juventus, al di la dei guai giudiziari con l’Inchiesta Prisma sullo sfondo, vuole chiudere al meglio una stagione iniziata in modo quasi tragico. Focus, adesso, sarà quasi totalmente sul calciomercato invernale a poco più di due settimane dall’apertura ufficiale della sessione di gennaio. E, in tal senso, tra i nomi più chiacchierati vi è quello di Paul Pogba. Tornato in pompa magna gratis in bianconero, dopo l’addio di qualche anno fa per 110 milioni al Manchester United, il francese non si è praticamente mai visto a causa dei continui infortuni che lo hanno frenato. Le parole di Allegri nel post gara, vinta, contro l’Arsenal non hanno lasciato dubbi lanciando l’allarme sulle condizioni fisiche di Pogba.

Pogba preoccupa: “Può rescindere a gennaio”

“Non sappiamo come e quando tornerà, non ha fatto un metro in allenamento”, ha detto l’allenatore livornese che è parso evidentemente preoccupato, oltre che seccato, dalla situazione legata al campione francese.

Ecco quindi che per il futuro di Pogba con la maglia bianconera potrebbe aprirsi uno scenario che, fino ad ora, è stato poco battuto: l’addio nell’immediato dell’ex Manchester United. A parlarne, ai microfoni di ‘Radio Radio’, il giornalista Tony Damascelli che ha detto la sua sulla possibilità che Pogba lasci la ‘Vecchia Signora’ già nel mese di gennaio: “Se Pogba non dovesse essere disponibile a gennaio, si valuta la rescissione del contratto con la Juve”. Un’ipotesi evidentemente concreta: il futuro di Pogba a Torino non è mai stato tanto in discussione.