“Ha già accettato”: Ancelotti lascia il Real Madrid

Il futuro di Carlo Ancelotti è già stato decifrato: addio al Real Madrid, ha già accettato la sua prossima destinazione

È stato uno dei tecnici più chiacchierati e vincenti della storia del calcio, fino a questo momento. Ma ora, Carlo Ancelotti, può a sorpresa lasciare il Real Madrid.

L’allenatore di Reggiolo, stando a quanto viene riportato da ‘UOL Esporte’, Ancelotti avrebbe già detto sì alla panchina del Brasile. L’ex milanista lascerà a giugno il club di Florentino Perez per dirigere, per la prima volta in carriera, una Nazionale. E comincerà da quella verdeoro, che ha più titoli Mondiali in bacheca. L’accordo, come detto già trovato tra Ancelotti ed i vertici della federazione brasiliana, partirà dal prossimo giugno. A fine campionato, indipendentemente dai risultati conseguiti con i ‘Blancos’, l’addio di ‘Carletto’ al Real Madrid sarà ufficiale.

Il Brasile ha scelto Ancelotti: si chiude in estate

Tite ha detto addio al Brasile e, adesso, la Federazione verdeoro ha scelto il suo erede. Sarà con ogni probabilità Carlo Ancelotti.

L’allenatore ex Chelsea, accostato al possibile addio al Real Madrid, potrebbe chiudere la carriera alla guida di una Nazionale prestigiosa come quella brasiliana. La Federazione ha annunciato che prossimamente dovrebbe arrivare l’annuncio del nuovo Commissario tecnico del Brasile: e Ancelotti pare proprio destinato ad una nuova grande avventura.