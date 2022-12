Milan-Leao, cambia tutto: pagano la clausola

Il futuro di Rafael Leao continua ad essere un enigma per il Milan: svolta improvvisa, la clausola può cambiare tutto

Il 4 gennaio il Milan tornerà in campo per la gara di Serie A, all’Arechi, contro la Salernitana. Un impegno che Pioli vuole onorare al meglio, approfittando dello scontro diretto tra Inter e Napoli.

Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve ed in vista del prossimo anno, arrivano novità importanti dall’Inghilterra. Non è un mistero che in casa Milan, uno dei nodi da sciogliere in vista dei prossimi mesi è certamente quello legato al futuro di Rafael Leao. Grande protagonista dell’ultimo scudetto rossonero, il portoghese rimane in scadenza tra un anno e mezzo e l’ombra di un addio si fa sempre più forte. Nonostante i continui contatti con Jorge Mendes, agente dell’ex Lille, l’ipotesi rinnovo è ormai congelata da diverse settimane per gli impegni del nazionale portoghese i Qatar. Adesso, però, potrebbe prospettarsi una svolta improvvisa per quella che sarà la prossima squadra di Leao. Perchè all’ala del Milan ha pensato il PSG e ci ha pensato con ancora più vigore il Chelsea di Graham Potter, a caccia di giovani dal talento cristallino per rilanciare un progetto che quest’anno ha fallito su quasi tutti i fronti.

Proposta da 60 milioni: Maldini esulta

Ma la pista che porta al club londinese potrebbe, per il momento, sfumare, favorendo la possibile permanenza di Leao in quel di Milanello. Perchè il Chelsea sarebbe infatti vicino a chiudere un altro grande colpo in attacco.

Trattasi di Christopher Nkunku, attaccante francese del Lipsia che già lo scorso settembre, si vocifera, avrebbe svolto le visite mediche con l’ex società di Abramovich. ‘Footmercato’ sostiene come il club inglese avrebbe intenzione di pagare la clausola rescissoria da 60 milioni per garantirsi il talento classe 1997. Un esborso importantissimo che limiterebbe la disponibilità economica dei ‘Blues’ in ottica Leao: per il portoghese il Milan non intende scendere sotto i 100 milioni di euro.