Addio Bennacer, Maldini sfida la Juve: colpaccio dalla Francia

Il calciomercato del Milan può vedere l’addio di Ismael Bennacer, a giugno: duello con la Juve per l’erede

Mancano poco più di due settimane al ritorno in campo del Milan che, all’Arechi contro la Salernitana, proverà a cominciare l’anno nuovo nel migliore dei modi.

E se a gennaio il calciomercato potrebbe regalare dei rinforzi per migliorare nell’immediato la situazione in alcuni reparti, è in vista di giugno che sono previste importanti manovre per accontentare Stefano Pioli. Da monitorare con attenzione il futuro di Rafael Leao che, in scadenza il 30 giugno 2024, non ha ancora rinnovato con il club di via Aldo Rossi e potrebbe effettivamente partire in estate. Un altro big di Pioli, però, piace e non poco a diverse società europee: in particolar modo in Premier League, il nome di Bennacer fa gola a numerosi top club. E l’algerino, diventato un pilastro praticamente insostituibile al fianco di Tonali, può partire davanti alla giusta proposta. Non meno di 50-55 milioni di euro, che potrebbero quindi arrivare spingendo Maldini a muoversi con anticipo per l’erede dell’ex Empoli.

35 milioni per l’erede di Bennacer: duello Juve-Milan in Ligue 1

Ed i fari rossoneri sarebbero già rivolti in Francia, dove un nome su tutti riscalda gli animi della dirigenza del ‘Diavolo’. Si tratta di Youssuf Fofana, che piace anche alla Juventus.

Il talento del Monaco può rappresentare una ghiotta occasione pure per i bianconeri che perderanno a zero Rabiot a fine stagione e possono spingere per l’addio di Pogba, visto i continui infortuni del francese. Un duello da almeno 30-35 milioni, con il 23enne Fofana che è sotto contratto fino al 2024 (il Monaco ha un’opzione per un’ulteriore stagione). Non sarà semplice dunque per Maldini, a maggior ragione vista la presenza della Juve pronta a dire addio a Pogba, Rabiot e con Paredes che difficilmente sarà riscattato viste le prestazioni quasi sempre deludenti.