Interisti e milanisti nel panico: 220 milioni per il triplo addio

I tifosi di Inter e Milan temono il maxi shopping milanese dei top club europei nelle prossime due sessioni di calciomercato

Il calcio italiano non è più al centro di tutto il movimento, oggi è periferia e i risultati si vedono sia sul campo che fuori. E per fuori si intende anche il calciomercato, dove le prossime ‘vittime, sportivamente parlando, rischiano di essere le due milanesi. E, di conseguenza, i loro tifosi.

Milan e Inter non sono più quelle di una volta, ma qualche calciatore di livello internazionale ce l’hanno anche ora. E questi piacciono non poco ad alcune delle big europee.

Partendo dai rossoneri, ne evidenziamo almeno due: Rafael Leao e Ismael Bennacer. Entrambi in scadenza nel 2024, con difficoltà grandi e medie fronte rinnovo, entrambi obiettivi delle ricche squadre inglesi. Il portoghese pure del Paris Saint-Germain del suo ‘scopritore’ Campos.

Calciomercato Milan, 170 milioni per Leao e Bennacer

PSG, Chelsea e Manchester United potrebbero arrivare a offrire 100-120 milioni di euro per il classe ’99; 50 milioni, invece, potrebbero investire Arsenal e sempre il Chelsea per il cartellino del compagno algerino, appena passato alla scuderia di Enzo Raiola.

Per i due, insomma, la società di Red Bird potrebbe incassare tra i 150 e i 170 milioni di euro. Ma al contempo perderebbe quelli che sono due dei pilastri della formazione di Pioli. Si sa, però, che oggi il bilancio è posto sopra ogni cosa…

Calciomercaro Inter, 50 milioni per Dumfries

Dal Milan all’Inter, che 50 milioni punta a prenderli per Denzel Dumfries, messosi in risalto al Mondiale in Qatar.

Anche per il terzino olandese è in prima fila il Chelsea, seppur in Inghilterra parlano di ingresso deciso del Manchester United di ten Hag, il quale conosce bene e apprezza il nerazzurro di Inzaghi fin dai tempi in cui militava nel Psv e lui era l’allenatore dell’Ajax. I ‘Red Devils’, così come i londinesi, potrebbero provarci già a gennaio.