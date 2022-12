Pogba costa altri 30 milioni alla Juve: Allegri non può fare altro

Il calciomercato della Juventus è vittima di grosse incognite per Massimiliano Allegri e la finestra invernale è alle porte

Il Mondiale è appena terminato e da gennaio si tornerà a parlare di calciomercato, con big come la Juventus alle prese non solo col mercato in entrata, ma anche con quello in uscita.

Massimiliano Allegri ha la necessità di rinfrescare la sua rosa e allo stesso tempo quella di vendere qualche pedina per fare cassa. I problemi per il mister toscano non sono pochi, visto che dovrà fronteggiare anche le grane contrattuali di alcuni giocatori e i probabili addii di pezzi importanti praticamente in ogni reparto.

Pogba blocca McKennie, sfumano 30 milioni

Uno dei rientri più attesi per la Juventus e per i tifosi è sicuramente quello di Paul Pogba, che finora non ha mai giocato a causa di un lungo infortunio.

Il centrocampista francese era atteso in questi giorni per un suo rientro, ma Allegri, al contrario, ha più volte dichiarato che non si sa nulla di certo sulla data del rientro dell’ex Manchester United. Questo ha stravolto i piani del mercato in uscita, perché uno dei maggiori indiziati per lasciare la Juventus era Weston McKennie, sul quale i bianconeri contavano di incassare almeno 30 milioni. Ora però Allegri non può contare sulla garanzia Pogba e vendere McKennie a gennaio potrebbe lasciare scoperto un pezzo di reparto, soprattutto perché Rovella dovrebbe restare in prestito al Monza fino a giugno e non verrà richiamato.