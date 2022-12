Allegri ne fa fuori tre: c’è la conferma per il super colpo

Il calciomercato della Juventus prende forma, con un nome che fa impazzire Allegri: triplo addio per la firma

Il ‘Dailymail’ riferisce oggi quanto anticipato nei giorni scorsi riguardo alle strategie di mercato della Juventus. Ed in particolar modo, riguardo alla strategia bianconera per Mason Mount.

La dirigenza torinese, infatti, avrebbe già pianificato un piano ben preciso per strappare il talento inglese al Chelsea. Mount ha rifiutato recentemente una proposta di rinnovo da quasi 1 milione di euro netto al mese: il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2024, al momento, rimarrà tale avvicinando nei mesi a venire diversi club pronti a darsi battaglia per il gioiello 23enne. In tal senso, la Juventus avrebbe in mente un triplo sacrificio. Il primo è quello legato a Leandro Paredes che sta facendo enorme fatica ad imporsi nel centrocampo di Allegri e non sarà riscattato dal PSG al termine dell’attuale stagione. L’argentino non è però il solo: poichè anche Adrien Rabiot è pronto a fare le valigie. Già dato per partente nei mesi scorsi, la sua avventura alla Juventus finirà al termine di questa stagione quando il contratto scadrà e non sarà prolungato.

C’è la conferma: la Juve punta Mount

Occhio, infine, anche a Weston McKennie. Il talento texano non è considerato incedibile e per far posto ad un arrivo eccellente come quello di Mount, il suo addio a giugno pare praticamente scontato.

Mount piace tantissimo alla Juventus e, dunque, potrebbe diventare un obiettivo prioritario per la prossima stagione: quella del cambiamento, dentro e lontano dal rettangolo verde, del rilancio. Il talento inglese classe 1999, in questa prima parte di stagione con la maglia del Chelsea, ha collezionato 26 presenze tra campionato e coppe con 3 gol e 6 assist vincenti.