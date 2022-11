Proposta indecente per Chiesa: lo scambio é folle

Il futuro di Federico Chiesa può essere lontano da Torino: proposta clamorosa dal top club, ecco il possibile scambio estivo

Un finale di 2022 tutto sommato positivo. La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo una partenza quasi disastrosa, ha messo il piede sull’acceleratore portandosi al terzo posto dietro Napoli e Milan, a -10 dagli azzurri.

Adesso in vista della sosta per il Mondiale a monopolizzare l’attenzione del club torinese è il calciomercato. Tra gennaio e giugno diverse le idee sui taccuini della dirigenza juventina: attenzione alla possibile cessione estiva di Federico Chiesa, nel mirino del Chelsea.

Il Chelsea fa sul serio: Chiesa nello scambio

Un lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde, dopo un 2021 che lo ha visto vincere l’Europeo con l’Italia da grande protagonista. Adesso, per Chiesa possono aprirsi le porte dell’addio. A lui pensa intensamente il Chelsea di Graham Potter che tra poco più di sei mesi potrebbe farsi avanti per l’ex Fiorentina, valutato non meno di 100 milioni dalla ‘Vecchia Signora’. L’interesse della Juventus per Mason Mount porterebbe i ‘Blues’ ad una controproposta provocatoria che avvicinerebbe Chiesa alla maglia del Chelsea.

Se la Juve dovesse effettivamente spingere per Mount, allora la società londinese chiederebbe in primissima battuta proprio Chiesa che piace tanto a Graham Potter, a caccia di colpi di peso per l’attacco dei ‘Blues’. Uno scenario di scambio davvero inatteso quello che può svilupparsi a fine stagione sull’asse Torino-Londra.

Mount, in scadenza il 30 giugno 2024, in questa stagione con la maglia del Chelsea ha collezionato 21 presenze con 2 reti e ben 6 assist vincenti all’attivo.