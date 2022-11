Fuori dalla Juve: se lo prende subito Conte

Le società, vista la sosta per il mondiale, sono pronte a programmare il proprio calciomercato.

Con la sosta dei campionati per via dei mondiali in Qatar, le società possono finalmente concentrarsi sul calciomercato del presente e del futuro. Sono molti, infatti, i club che stanno iniziando a programmare il mercato estivo in vista della prossima stagione.

Uno di questi club è la Juventus, che intende continuare la rifondazione iniziata da qualche anno. Per quanto riguarda le possibili uscite, Szczesny sembra il principale indiziato a lasciare i bianconeri la prossima estate. Il Tottenham di Antonio Conte, infatti, è molto interessata al polacco e lo porterebbe molto volentieri a Londra. Il portiere, che vedrà scadere il proprio contratto nel 2024, è sempre più vicino all’addio. La società, infatti, non sembra intenzionata a proporre un nuovo rinnovo contrattuale. In caso di cessione, la vecchia signora avrebbe già individuato il sostituto.

La Juventus sceglie il dopo Szczesny: piace Guglielmo Vicario

Il portiere a cui la Juventus vorrebbe affidare la difesa della propria porta è Guglielmo Vicario, classe 1996 di proprietà dell’Empoli. Il calciatore, in queste ultime stagioni, sta dimostrando sempre di più le sue qualità, attirando su di se le big del nostro campionato. Trattare con l’Empoli non sarà semplice, visto che Vicario rappresenta uno dei punti fermi della squadra. Se la vecchia signora vorrà portarlo a Torino, dovrà presentarsi dal presidente Corsi con un’offerta importante. Per il ragazzo potrebbe essere un’occasione troppo importante da lasciarsi sfuggire, e per questo potrebbe parlare con la società per essere ceduto al termine della stagione. Le grandi stagioni fatte con i toscani stanno portando i loro frutti, con il portiere azzurro che è finalmente pronto ad approdare in una big del calcio italiano.