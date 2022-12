Juventus, tre sacrifici per il colpaccio inglese: valigie pronte

Servono dei sacrifici alla Juventus per mettere a segno un colpo stellare dalla Premier League: tre giocatori con le valigie pronte

Il calciomercato invernale si avvicina, ma la Juventus pensa già anche a quello estivo, quando probabilmente saranno diversi i cambiamenti che verranno effettuati. I bianconeri, nonostante le difficoltà a livello societario dell’ultimo periodo, puntano in alto.

Per rinforzare la rosa di Allegri la Juventus potrebbe infatti puntare a un grande colpo sulla trequarti. Nel mirino ci sarebbe Mason Mount del Chelsea. Il trequartista inglese ha un contratto fino al 2024 con i ‘Blues’ e i bianconeri potrebbero tentare l’assalto in estate. Per farlo però dovranno sacrificare alcuni giocatori. Tre valigie pronte alla Continassa.

Calciomercato Juventus, colpo Mount: fuori Paredes, McKennie e Rabiot

Gli addii potrebbero essere tre. Il primo potrebbe essere Leandro Paredes, che dopo la prima parte deludente di stagione potrebbe non essere riscattato dalla Juventus. Il secondo invece potrebbe essere Weston McKennie, che potrebbe essere venduto per fare cassa. Infine si potrebbe risparmiare sull’ingaggio di Adrien Rabiot, qualora il rinnovo non dovesse arrivare, con conseguente partenza a zero. Tre sacrifici per un grande colpo dalla Premier.