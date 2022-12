Sirene dalla Premier, scambio col bomber per il big bianconero

Uno dei nuovi arrivati in casa Juve è già finito nel mirino di alcuni club di Premier: spunta uno scambio col vecchio pupillo

Il Mondiale in Qatar è entrato nel vivo con l’inizio degli ottavi di finale, primo turno ad eliminazione diretta che ha già emesso i suoi verdetti. Nella gara della domenica tra Francia e Polonia ad esempio, Wojciech Szczesny e Arek Milik hanno salutato la kermesse asiatica, spazzati via dalla furia di Kylian Mbappé.

Nelle ultime gare della fase a gironi, altri due gicatori bianconeri avevano dato l’addio ai Mondiali in anticipo: si tratta di Dusan Vlahovic e Filip Kostic, che nulla hanno potuto contro lo strapotere di Brasile e Svizzera nel Gruppo G. Sul giocatore ex Eintracht Francoforte si sono posati gli occhi di alcuni club di Premier League, interessati alle sue prestazioni.

West Ham su Kostic: proposto il vecchio pallino bianconero

Come riferito da ‘Dailynews.24.it‘, già prima del blitz bianconero, che ad agosto ha approfittato della situazione di stallo assoluto sul rinnovo di contratto del giocatore col club tedesco, alcune società britanniche avevano fatto dei sondaggi sullo slavo. Senza però affondare mai il colpo. Ora, grazie anche alla vetrina Mondiale, ce n’è uno che avrebbe deciso di rompere gli indugi, proponendo uno scambio che terrebbe nella giusta considerazione i ‘vecchi’ desideri della Juventus.

Parliamo del West Ham e della possibilità di inserire un certo Gianluca Scamacca, il bomber ex Sassuolo, in un ipotetico affare coi bianconeri. Il centravanti di scuola Roma, soffiato alle big italiane con un’offerta milionaria a cui il Dg dei neroverdi Giovanni Carnevali non ha potuto dire di no, potrebbe stuzzicare la fantasia del Ds Federico Cherubini e soprattutto di Max Allegri. Che potrebbe anche ragionare nei termini di un post Dusan Vlahovic di marca tutta italiana.