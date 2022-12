Terremoto Juve: “Sono andati a casa di corsa”

Una condanna fino a 12 anni: è quanto rischierebbero i dirigenti della Juventus secondo Giuseppe La Scala

Intervenuto a Calciomercato.it in onda su Tv Play, il vicepresidente dell’Associazione Piccoli Azionisti del Milan fa il punto sulle vicende extra-campo che vedono coinvolta la Juventus.

Nel corso del suo intervento, Giuseppe La Scala ha sottolineato come “la violazione del patto essenziale” costituisca “un reato gravissimo” in merito alle vicende giudiziarie che vedono coinvolta la società bianconera. “Negli Stati Uniti d’America buttano via la chiave, mentre in Italia la norma è molto meno severa”. L’ipotesi di reato verso i dirigenti della Juventus sarebbe di aggiotaggio. Per questo motivo, i dirigenti bianconeri secondo la Scala “rischiano dodici anni”.

Juventus, ipotesi aggiotaggio per i dirigenti bianconeri

Giuseppe La Scala ha concluso sostenendo: “La verità è questi signori sono andati a casa di corsa e si sono fatti sostituire. Se fossi l’avvocato degli imputati juventini al processo non ci andrei a cuor leggero”.