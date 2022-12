Triangolo con Chelsea e United: la Juve trova la nuova freccia

La Juventus potrebbe essere protagonista del calciomercato con un triangolo con Chelsea e Manchester United: ecco la nuova freccia bianconera

Impossibile non pensare a quanto sta accadendo quando si pensa alla Juventus, con il caos societario in primo piano al momento. Vedremo quali saranno le ripercussioni per quanto successo a livello giudiziario e sportivo, però intanto la Juventus deve anche guardare al calciomercato.

Infatti a gennaio si aprirà la sessione invernale per i trasferimenti e Massimiliano Allegri avrà bisogno di qualche rinforzo. I bianconeri pensano però anche al mercato estivo inserendosi in un triangolo internazionale con Chelsea e Manchester United per la nuova freccia sulla fascia.

Calciomercato Juventus, Pulisic dal Chelsea: triangolo con le inglesi

La Juventus è alle prese con i problemi societari, ma questo non le impedisce di pensare anche al futuro della rosa. Infatti i bianconeri potrebbero rientrare all’interno di un intreccio internazionale con Manchester United e Chelsea. I ‘Red Devils’ infatti sarebbero intenzionati ad acquistare Cody Gakpo, grande protagonista con l’Olanda al Mondiale in Qatar.

L’arrivo dell’attaccante dal PSV libererebbe così la partenza di Jadon Sancho. L’attaccante inglese potrebbe così entrare nel mirino del Chelsea, che a sua volta potrebbe liberare Pulisic. L’esterno americano potrebbe così diventare un’occasione per la Juventus, che andrebbe a rinforzare le corsie esterne offensive con un giocatore dalle grandi qualità.