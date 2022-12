Scambio con Gattuso: l’Inter gioca la carta Gagliardini

L’Inter cerca un difensore per la seconda parte di stagione e si prepara a uno scambio con Gattuso: sul piatto il cartellino di Gagliardini

Il calciomercato invernale entra nel vivo sin da ora. Non serve attendere gennaio per vedere i club cercare di sfidarsi per nuovi investimenti per migliorare le proprie rose. Anche l’Inter a gennaio dovrà cercare rinforzi per la seconda parte di stagione. In particolare Inzaghi avrebbe bisogno di un difensore.

Per questo Beppe Marotta potrebbe cercare un centrale difensivo tra le fila del Valencia di Gattuso. Nell’affare inserito il cartellino di Roberto Gagliardini.

Calciomercato Inter, nel mirino Diakhaby: scambio con Gagliardini

L’Inter continua a cercare rinforzi per la seconda parte di stagione, concentrandosi precisamente sulla fase difensiva nerazzurra. Infatti Simone Inzaghi avrebbe bisogno di un rinforzo nella retroguardia, visto che gli impegni tra Champions League e campionato saranno molti.

Il mirino dell’Inter potrebbe così spostarsi in Spagna, precisamente in casa Valencia, allenato da Gennaro Gattuso. L’osservato speciale sarebbe Mouctar Diakhaby, difensore classe ’96 che fino ad ora oltre a giocare 10 partite ha anche segnato due gol. Per mettere a segno il colpo l’Inter potrebbe tentare lo scambio con il cartellino di Roberto Gagliardini, ormai una riserva tra le fila nerazzurre.