Lo vogliono già a gennaio: super offerta e Juve al tappeto

Intoppo di mercato per la Juve, che non può rispondere all’offerta della big per un calciatore extracomunitario

Si avvicina a grandi passi il mercato di gennaio, finestra all’interno della quale i vari club potranno ufficializzare i nuovi acquisti in vista di un loro impiego immediato. Le grandi manovre però, sono iniziate da tempo, complice la pausa Mondiale per Qatar 2022 che ha bloccato i campionati di tutta Europa.

Se per alcuni giocatri ancora impegnati nella kermesse asiatica le trattative con i vari agenti dovranno essere rimandati alla fine della stessa competizione, per tutti gli altri fervono sondaggi e trattative ormai da settimane. Su un profilo, un difensore che con la sua nazionale ha fallito la partecipazione al Mondiale, è piombato con decisione negli ultimi giorni l‘Atletico Madrid di Diego Simeone. Il gigante, già nel mirino della Juve, potrebbe trasferirsi già a gennaio alla corte del ‘Cholo’. La Juve, infatti, sarebbe impossibilitata a rispondere alla proposta del club madrileno per una mera questione regolamentare.

Simeone su Söyüncü, Allegri frustrato

Il contratto in scadenza nel prossimo giugno pone Caglar Söyüncü, il possente difensore turco del Leicester, in una posizione privilegiata. Il club inglese ha ormai rinunciato all’idea di rinnovargli il contratto, data la ferma volontà del calciatore di andar via. Per non perderlo a parametro zero, le Foxes devono scendere al compromesso di venderlo a gennaio. Per almeno ricavarne qualcosa dalla cessione.

Avendo occupati tutti i posti alla casella ‘extracomunitari‘, la Juve non può far valere le sue ragioni con l’entourage del calciatore, che a questo punto potrebbe accettare la lusinghiera offerta dei Colchoneros. Con ogni probabilità sfumerà così un altro obiettivo di mercato per la società bianconera, già alle prese con non pochi problemi di natura extra-calcistica.