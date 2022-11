Da Simeone a gennaio: Juve e Inter al tappeto in un colpo solo

L’Atletico Madrid targato mister Diego Simeone vorrebbe acquistare nel calciomercato di gennaio una pedina che piace pure a Juventus e Inter

Simile la prima parte di stagione di Juventus e Inter, caratterizzata in entrambi i casi da alti e bassi. Ci si aspetta, ovviamente, maggior continuità al rientro dalla pausa per i Mondiali, in modo da non perdere ulteriore terreno in campionato.

In tal senso, la ‘Vecchia Signora’ ha mostrato segnali di ripresa alquanto incoraggianti, mettendo a referto una striscia di sei vittorie consecutive senza subire reti. Una di queste è arrivata proprio contro gli acerrimi rivali nerazzurri, che contano ben cinque sconfitte (tutte in scontri diretti) per quanto concerne il percorso in Serie A. Il rendimento nel complesso dovrà essere ben differente da gennaio in avanti e il calciomercato invernale potrà rivelarsi di grande aiuto.

Le due dirigenze si sono già attivate per regalare nuovi rinforzi ai rispettivi allenatori. A questo proposito, un nome da tenere fortemente in considerazione (anche in ottica giugno) è quello di Grimaldo, terzino sinistro in forza al Benfica. Un profilo che piace parecchio sia alla Juve che all’Inter, anche perché l’esterno basso presenta un contratto in scadenza giugno 2023.

Calciomercato Juventus e Inter, Simeone vuole Grimaldo a gennaio

Attenzione, però, alla concorrenza. Stando a quanto riferisce il portale ‘Todofichajes.com’, l’Atletico Madrid di Simeone vorrebbe acquistare il cartellino del classe ’95 (27 anni compiuti a settembre) durante la prossima sessione dei trasferimenti, senza aspettare di poter affondare il colpo a parametro zero in caso di mancato rinnovo col Benfica. Juventus e Inter sono avvisate.