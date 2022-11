‘Nuovo Davids’ per il Milan: soldi più scambio e Inter al tappeto

Maldini e Massara intenzionati a rinforzare la mediana rossonera. Possibile tentativo per il classe 2002 che gioca nella Liga

Finora la campagna acquisti estiva del Milan è stata un flop. Il colpo estivo De Ketelaere, costato circa 35 milioni di euro bonus inclusi dopo una trattativa lunga e complicata, non è riuscito mai a incidere nei suoi primi mesi in rossonero. Lo stesso si può dire degli altri, da Origi a Dest passando per il ‘fantasma’ Adli fino a Vranckx. Si fa invece ‘sentire’ chi è andato via, vale a dire Franck Kessie, elemento indispensabile per quegli equilibri di squadra che quest’anno – non a caso – la squadra di Stefano Pioli ha un po’ smarrito.

Proprio a centrocampo Maldini e Massara intendono reinvestire, verosimilmente nel prossimo calciomercato estivo. Escluse ovviamente spese folle, spese per quei calciatori in là con gli anni e con ingaggi alti, come da filosofia della proprietà che ha dato i suoi frutti grazie anche all’abile lavoro dei due dirigenti. Un obiettivo sensibile potrebbe diventarlo Yunus Musah, jolly della mediana attualmente impegnato al Mondiale in Qatar con la maglia degli Stati Uniti. Il 19enne ha vissuto qualche anno in Italia, a Castelfranco Veneto, quando era un bambino prima di volare a Londra, sponda Arsenal, per poi trasferirsi nella cantera del Valencia dove gioca tutt’ora. Con gli spagnoli ha un contratto fino al 2028 in cui è presente, come da prassi in Spagna, una clausola risolutiva da 100 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Gattuso e Saelemaekers: così Maldini può ‘fregare’ Musah all’Inter

Musah ha qualcosa di Kessie, ma ricorda soprattutto un grande rimpianto rossonero che poi fece fortuna alla Juventus, ovvero Edgar Davids. Su di lui è molto forte l’Inter, ma il ‘Diavolo’ potrebbe spuntarla con una proposta da 15-18 milioni di euro cash più una contropartita tecnica, magari Saelemaekers che per caratteristiche farebbe tanto comodo a Gattuso. Proprio il grande ex potrebbe essere un ‘alleato’ di Maldini, consigliando al ragazzo di optare per il Milan anziché per i nerazzurri come sua prossima destinazione.