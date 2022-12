TV PLAY | Marotta fa il bis a zero: “Giocatore fortissimo”

Il calciomercato non si ferma mai e Beppe Marotta ha fiutato un colpo a zero che fa gola a molti

Non è un segreto quanto Marotta sia abile nel chiudere trattative lampo o comunque ad ingaggiare calciatori sempre funzionali ai progetti delle squadre in cui opera.

Anche stavolta abbiamo avuto la conferma grazie alla trasmissione di calciomercato.it, come di consueto in onda sul canale Twitch TvPlay, riguardo a un possibile colpo a zero che andrebbe a rinforzare l’Inter in uno dei reparti più delicati: la difesa.

Camelio: “Marotta vuole ripetere l’operazione Mkhitaryan”

Enrico Camelio, ospite assiduo di calciomercato.it sul proprio canale TvPlay, ha rilasciato dichiarazioni che certamente faranno piacere ai tifosi nerazzurri. Sembrerebbe infatti che Marotta sia intenzionato a portare a Milano Chris Smalling e strapparlo così alla Roma. Infatti il caclatore inglese non ha né prolungato, né trattato le condizioni del suo contratto in scadenza a giugno. Pertanto sarebbe libero di prendere accordi con altre squadre già da gennaio. Secondo Camelio – Marotta vuole ripetere l’operazione Mkhitaryan. Inzaghi lo stima da sempre. Smalling a zero non è un affare, di più. È fortissimo. Questo quanto dichiarato dal noto speaker in attesa che la finestra di mercato invernale apra i battenti a gennaio.