Juventus, Agnelli: “Resto il primo tifoso, il sistema non funziona”

Dopo le dimissioni di tutta la dirigenza della Juventus, è tornato a parlare Andrea Agnelli

Dopo la bufera in casa Juventus, in merito alle dimissioni di tutto il Cda bianconero, è tornato a parlare l’ormai ex presidente Andrea Agnelli.

Andrea Agnelli ha rinunciato all’impegno fissato con lo Juve Club Parlamento in Senato e in questa occasione ha parlato della questione legata alle sue dimissioni. Di seguito le sue parole, riportate dall’Ansa: “La scelta è stata presa di comune accordo con John Elkann“. Presentatosi al fianco di Bernd Reichart, Andrea Agnelli ha poi ribadito: “La Juventus è più grande di ogni uomo che la potrà mai guidare”.

Juventus, Agnelli: “Resto il primo tifoso ma il sistema va cambiato”

Il futuro societario della Juventus è ancora tutto da definire, ma Andrea Agnelli non sarà più protagonista, né ovviamente il presidente del club bianconero. L’ormai ex patron bianconero ha proseguito: “Resto il primo tifoso della Juventus e questa cosa non cambia nulla per programmi e obiettivi di squadra, una formazione all’altezza che può vincere qualsiasi cosa. Ho già detto nel 2019 che questo sistema non funziona e andava regolato da dentro. Va cambiato”