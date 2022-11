Milan, colpo dal Mondiale: ecco l’alternativa a Leao

Il Milan guarda con attenzione al Mondiale e individua l’alternativa a Rafael Leao: ecco di chi si tratta

Il Mondiale in Qatar sta svelando nuove sorprese ma si sta rivelando anche una vetrina importante per alcuni calciatori che ultimamente erano finiti un pò in ombra.

Uno di quelli che sta tornando sui suoi livelli è Christian Pulisic. Il classe ’98 del Chelsea sta trascinando gli Stati Uniti in questo Mondiale e nella partita di ieri contro l’Iran è stato decisivo col gol vittoria che ha permesso alla sua nazionale di staccare il pass per gli ottavi di finale. Pulisic sembra aver ritrovato il suo smalto in Qatar e con gli Stati Uniti ha riacquisto anche la leadership tecnica ed emotiva. In Premier League, però, non sta avendo lo stesso ruolo e sta patendo la concorrenza, come dimostrano i suoi numeri: appena un gol in 17 presenze tra campionato e Champions League. Il suo futuro, infatti, potrebbe essere distante da Londra, soprattutto alla luce dei suoi segnali positivi in questo Mondiale.

Milan, occhi su Pulisic se parte Leao, Saelemaekers o Diaz

Nel futuro di Christian Pulisic potrebbe esserci la Serie A. La principale candidata potrebbe essere il Milan che rischia di perdere uno dei suoi big. Rafael Leao è il principale indiziato a lasciare Milano, alla luce delle tante pretendenti sul mercato. Anche Saelemaekers e Brahim Diaz potrebbero essere nomi caldi sul mercato e Maldini avrebbe pensato anche a Pulisic come possibile sostituto.

Pulisic ha un contratto col Chelsea fino al 2024 e difficilmente rinnoverà. Attualmente i Blues lo valutano circa 30 milioni di euro ma dopo questo Mondiale il suo valore potrebbe aumentare. Il Milan monitora la situazione.