De Paul torna in Serie A: Juve sconfitta dall’altra big

Il calciomercato delle big italiane prende forma e, in vista di giugno, spunta un clamoroso ritorno ‘grazie’ a Simeone

Sarà un mese e mezzo lunghissimo quello che vedrà le società di Serie A attendere con ansia il ritorno in campo, per la seconda parte della stagione che promette di essere scoppiettante. Il calciomercato di gennaio, nel mezzo, rischia di mischiare le carte in tavola ma è per giugno che le big del nostro calcio stanno valutando i movimenti più rilevanti.

Ecco quindi che una ghiotta occasione per l’anno prossimo può arrivare dalla Spagna: decisiva la scelta di Diego Simeone.

Simeone ha deciso, Juve superata: duello per il big

Se n’è parlato per lungo tempo dell’addio dell’allenatore argentino all’Atletico Madrid. Il ‘Cholo’, però, sembrerebbe orientato a rimanere alla guida dei ‘Colchoneros’ anche per la stagione 2023/24 ed è per questo che le strategie di mercato degli spagnoli prenderanno forma seguendo le direttive del tecnico sia per le entrate che specialmente per le uscite. In tal senso, un nome destinato a cambiare casacca il prossimo giugno è quello di Rodrigo de Paul. L’ex Udinese, come viene riportato da ‘Fichajes.net’ è una delle grandi delusioni dell’Argentina al Mondiale.

Al punto che, il pessimo rendimento anche a Madrid, avrebbe condizionato non poco le attuali prestazioni con la Nazionale sudamericana. Ecco perché Simeone, rimanendo alla guida dei ‘Colchoneros’, avrebbe intenzione di scaricare definitivamente de Paul che non desidera altro che fare ritorno in Italia. Una Serie A che lo ha consacrato come uno dei centrocampisti più talentuosi del pianeta e che è pronta a riaccoglierlo a giugno. In prestito con eventuale diritto di riscatto: tre le società alla finestra.

Inter, Milan e Juventus che già ci aveva provato in passato e rimarrebbe alla finestra. Attenzione, però, perché dopo le complicazioni legate al riscatto di Morata la pista bianconera sembrerebbe decisamente più complicata rispetto a quelle rossonerazzurre.