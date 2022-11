Non solo Leao: il doppio colpo stende anche la Juventus

Il calciomercato di Milan e Juventus può intrecciarsi con un doppio colpo del top club: non solo Leao, bianconeri furiosi

Non è un mistero che le grandi società di tutta Europa si stiano già muovendo verso quelli che sono gli obiettivi di calciomercato che cambieranno casacche tra gennaio e giugno. In tal senso, per il Milan molto dipenderà anche dal futuro di Rafael Leao.

In scadenza il 30 giugno 2024 con il ‘Diavolo’ e ancora molto lontano dal prolungamento, l’addio del portoghese può essere accompagnato da un altro colpo di spessore che manderebbe ko pure la Juventus.

Erede Cristiano Ronaldo: anche la Juve è beffata

Chi intende darsi da fare per piazzare due colpi di assoluto spessore già nel mese di gennaio è il Manchester United. I ‘Red Devils’ hanno ufficialmente salutato Cristiano Ronaldo che ha rescisso con la società inglese ed è attualmente svincolato. Un buco pesante da colmare nel miglior modo possibile dalla dirigenza dello United che adesso intende accontentare pienamente le richieste di ten Hag. Se Rafael Leao può diventare un obiettivo concreto per l’attacco degli inglesi, non è nemmeno escluso che il Manchester United possa avere in mente un ulteriore rinforzo di primissima fascia per potenziare un attacco che ha fino a questo momento deluso.

Si tratta di Cody Gakpo, nazionale olandese che sta facendo faville con la selezione ‘Orange’ e che piace tantissimo alla Juventus. Un doppio colpo da sogno per gennaio che può privare il Milan della sua stella e la Juventus di quello che, a conti fatti, rappresenta in questo momento uno dei grandi obiettivi del ds Cherubini per l’attacco della ‘Vecchia Signora’.

Il Manchester United è quindi pronto a scatenarsi: Gakpo potrebbe dire definitivamente addio alla possibilità di vestire la casacca bianconera.