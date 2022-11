Soluzione in difesa per la Roma: ci sono anche Juve e Milan

La Roma continua a cercare rinforzi per la propria difesa, offerto un centrale sul quale ci sono anche Juventus e Milan

Il calciomercato invernale è sempre più vicino e la Roma cerca rinforzi per colmare le lacune nella rosa di Mourinho. I giallorossi va ricordato che hanno ricevuto dei paletti da parte dell’Uefa per via del Fair Play Finanziario e rischiano una multa da 35 milioni. Quindi non potranno strafare in questa sessione per i trasferimenti.

A Mourinho in particolare servirebbe da tempo un difensore centrale e la soluzione potrebbe essere offerta dall’avversaria di Europa League, il Salisburgo. Sulle tracce del difensore però ci sarebbero anche Juventus e Milan.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Romapress.net’, alla Roma sarebbe stato offerto il difensore Maurits Kjaergaard, difensore classe 2003 che ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club, tra cui anche Juventus e Milan. Dunque potrebbe accendersi la sfida tra i tre club italiani per il giovane difensore che ha stupito il panorama europeo.