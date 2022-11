Torna a fine anno, Allegri trema: assalto dalla Premier

Uno dei migliori prodotti del vivaio bianconero tornerà alla base a fine stagione: la Juve già fa i conti con l’assalto dei club inglesi

Pur dovendo ancora verificare cosa deciderà di fare la dirigenza bianconera nei prossimi anni – la politica degli ‘Instant Team’ per vincere subito è quasi nel DNA del club juventino – una cosa è certa: volendo, la Juve ha il futuro assicurato coi suoi giovani.

Da Fabio Miretti a Nicolò Fagioli, passando per Nicolò Rovella e Filippo Ranocchia, sono tanti i giovanissimi talenti in giro per l’Italia in prestito. O addirittura, come nel caso dei primi due, già protagonisti con la pesante maglia della Vecchia Signora indosso. C’è però un altro classe 2022, da molti considerato come il vero diamante cresciuto nella Juventus Under 23, che sta ben figurando in Serie A. Il prestito secco prevede un ritorno alla base a fine anno. Attenzione però, perchè la permanenza potrebbe essere davvero breve.

De Winter, ecco le sirene dalla Premier

Con già 8 gettoni accumulati nell’Empoli in questo avvio di stagione, Koni de Winter sta confermando quanto di buono si era già visto sul suo conto. Grazie a questa positiva prima parte di stagione, riferisce il Corriere dello Sport, il suo valore di mercato è cresciuto fino a toccare quasi i 12 milioni di euro. Il sogno del giovane centrale belga, i cui modelli sono da sempre Vincent Kompany e Virgil van Dijk, sarebbe ed è quello di affermarsi nella Juve. Il club bianconero deve decidere cosa fare del calciatore, ma il tempo a disposizione per farlo potrebbe non essere molto.

Indiscrezioni riferite sempre dal quotidiano roamano parlano infatti di ben 5 club di Premier League che si sarebbero affacciate con interesse sul calciatore. Le idee di lancare de Winter in prima squadra il prossimo anno, o di fargli fare un altro anno in prestito, potrebbero scontrarsi con le sonanti sterline inglesi. Il caso Cesare Casadei, col Chelsea che non ha esitato a spendere 15 milioni per soffiare all’Inter il suo gioiello classe 2003, insegna che Oltremanica potrebbero essere disposti a tutto per il giovane bianconero.