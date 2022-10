HIGHLIGHTS Lecce-Juventus 0-1, Allegri respira: la decide Fagioli

Fagioli fa volare la Juventus a quota 22 punti e raggiunge momentaneamente la Roma di Mourinho

La Juventus porta a casa i 3 punti dallo Stadio Via Del Mare di Lecce e si piazza momentaneamente in zona Europa.

I bianconeri fanno la partita sin dal primo tempo, infatti i giallorossi chiudono il match con zero tiri in porta. Non che sia successo molto altro nei primi 45, infatti a parte le quattro ammonizioni per la Juventus, a livello di gioco non c’è stato molto spettacolo.

Nel secondo tempo la musica cambia, quando Max Allegri effettua alcuni cambi, tra cui Iling al posto di Kostic. Samuel Iling è infatti l’autore dell’assist che porta Nicolò Fagioli alla conclusione da fuori area, grazie alla quale trova il goal (79′) dopo aver impattato l’incrocio dei pali con grande precisione. Poi bisogna attendere il minuto 89 per vedere altro allo stadio Via Del Mare, quando Hjulmand del Lecce colpisce il palo con un gran tiro, facendo tremare i bianconeri.

Lecce-Juventus 0-1: highlights, tabellino e classifica

LECCE-JUVENTUS 0-1

Fagioli 79′

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 32*; Milan 26; Lazio e Atalanta 24; Roma 22; Juventus 22*; Udinese e Inter 21; Torino 14; Salernitana 13; Sassuolo 12*; Empoli 11; Bologna, Fiorentina e Monza 10; Spezia 9; Lecce 8*; Sampdoria 6; Verona* 5; Cremonese 4.

*Una gara in più

In arrivo gli highlights della partita