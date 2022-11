L’Inter pianifica il futuro: doppio colpo in 6 mesi

L’Inter guarda già al futuro e si prepara a piazzare un doppio colpo in sei mesi per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi

Il futuro dell’Inter inizia ora. Il club nerazzurro infatti può approfittare della pausa per il Mondiale in Qatar per cercare di pianificare le mosse per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi, per risalire la classifica dopo un inizio di stagione sicuramente deludente in campionato.

Beppe Marotta è al lavoro sia per il calciomercato invernale che per quello estivo. Infatti i nerazzurri si preparano a un doppio colpo da mettere a segno in sei mesi.

Calciomercato Inter, prima Musah poi Scalvini: tutto in sei mesi

L’Inter non aspetta e pianifica già il proprio futuro. Beppe Marotta infatti avrebbe già le idee chiare sulle prossime sessioni di calciomercato, sia quella invernale che quella estiva.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il colpo per il calciomercato invernale potrebbe arrivare dal Valencia di Gattuso e sarebbe Yunus Musah, centrocampista classe 2002 che ha iniziato bene la stagione in Liga. Per l’estate prossima invece si guarda in casa Atalanta e l’obiettivo sarebbe Giorgio Scalvini, giovane difensore che potrebbe essere l’erede di Skriniar all’Inter.