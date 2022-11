Inter, clausola choc: 100 milioni e addio

Il calciomercato dell’Inter prende forma in vista del prossimo anno: tra gennaio e giugno, già deciso un addio da 100 milioni

Manca poco più di un mese alla riapertura della sessione invernale di calciomercato e l’Inter, in tal senso, si sta già muovendo con largo anticipo per anticipare la concorrenza. Tra gennaio e giugno, infatti, Marotta è pronto a portare a Milano i dovuti rinforzi.

Uno degli obiettivi principali della ‘Beneamata’, però, pare destinato a sfumare definitivamente. Ecco cosa sta succedendo: la rivelazione dalla Spagna.

Niente Inter, Inzaghi furioso: sfuma il colpaccio

Secondo quanto viene riferito da ‘Fichajes.net’, sarebbero in arrivo novità importanti per quanto riguarda il futuro di una delle gemme di Rino Gattuso in quel di Valencia. Si tratta di Yunus Musah, centrocampista statunitense che negli ultimi mesi ha registrato un crescita impressionante, attirando su di sè l’attenzione di diversi grandi squadre sparse per l’Europa. L’Inter in primis, come viene riferito: attenzione, però. Perchè stando a quanto riportato da ‘Superdeporte’, una volta interpellato sul forte interesse dei nerazzurri per lui, Musah avrebbe dichiarato di non sapere nulla e che il suo stesso agente non gli avrebbe comunicato nulla a riguardo. A complicare le cose per il club lombardo vi sarebbe anche una clausola rescissoria, decisamente proibitiva, che blinda di fatto il 19enne newyorkese.

Ben 100 milioni pronti a ‘spaventare’ Marotta e non solo: negli ultimi mesi, però, il Valencia ha dimostrato di essere aperto all’addio delle sue pedine più preziose a patto che venissero pagate a dovere. Una pessima notizia per la società di Steven Zhang, dunque, visto che Musah adesso rischia di allontanarsi definitvamente dai colori nerazzurri.

Musah, in questi pochi mesi, ha già collezionato 13 presenze con la casacca del Valencia tra campionato e coppe, collezionando 2 assist vincenti e attestandosi come uno dei pilastri insostituibili di mister Gattuso.