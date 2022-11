Mondiali 2022, UFFICIALE, operato al pancreas: ecco cosa è successo

Una delle più grandi sorprese di questo avvio di mondiale è l’Arabia Saudita, che ha battuto l’Argentina in rimonta.

Una delle più grandi sorprese di questo inizio di mondiale è certamente l’Arabia Saudita, capace di ribaltare la gara contro l’Argentina di Messi vincendo per 2-1, grazie alla rete decisiva di Salem Al-Dossari.

Nonostante la grande vittoria, però, per l’Arabia Saudita c’è anche preoccupazione. Durante la sfida contro messi e compagni, il calciatore Yasser Al Shahrani ha rimediato un brutto infortunio, che lo ha costretto ad operarsi.

Brutto per Al Shahrani: operato al pancreas

La federazione dell’Arabia Saudita, con una nota ufficiale, ha comunicato che il calciatore si è sottoposto ad un operazione al pancreas, dopo il brutto scontro contro il proprio portiere. Gli accertamenti svolti, avevano evidenziato danni a torace, addome e testa, con il ragazzo saudita che era stato dunque trasferito all’ospedale della Guardia Nazionale di Riad proprio per essere operato. Come dichiarato dalla stessa federazione, l’operazione è perfettamente riuscita, con il calciatore che ha voluto ringraziare tutti con un video dichiarando che “vorrei rassicurare tutti che sto bene e che Dio vi benedica. Pregate per me. congratulazioni al pubblico saudita per la vittoria, ve lo meritate. Grazie a tutti”. Dopo il brutto spavento, auguriamo al ragazzo una pronta guarigione.