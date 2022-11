Due pali fermano Alonso, Hwang spreca: Uruguay-Corea Del Sud 0-0

La partita tra Uruguay e Corea Del Sud finisce con un pari a reti inviolate. Godin e Valverde fermati dal palo

In attesa della sfida tra Portogallo e Ghana si sono scontrate alle 14:00 Uruguay e Corea Del Sud, dando vita a un pareggio a reti inviolate, che tuttavia a regalato qualche emozione.

E’ stata la Corea Del Sud ad andare vicina al vantaggio al 34′, quando Hwang ha mancato il bersaglio sparando la palla alta sopra la traversa. Nove minuti dopo, al 43′, è Diego Godin a rendersi pericoloso in quello che sa fare meglio, infatti il suo colpo di testa si stampa sul montante lasciando il risultato invariato. Sono questi gli unici due squilli di un primo tempo che a conti fatti ha visto zero tiri in porta.

La seconda frazione di gioco non regala più emozioni della prima e, a parte l’ammonizione di Caceres al 57′, bisogna aspettare addirittura il minuto 81 per vedere qualcosa di interessante. Darwin Nunez raccoglie bene un assist al limite dell’area, ma il suo tiro esce largo alla destra del portiere coreano. Sugli spalti ci si annoia un pochino e la partita sta per volgere al termine, quando al 90′ Valverde fa tremare gli asiatici. Il giocatore lascia partire un grandissimo tiro che si schianta sul palo, facendo sussultare i propri tifosi. Sembra proprio non volersi sbloccare il risultato e infatti non bastano nemmeno gli 8 minuti di recupero per regalare i tre punti a una delle due squadre. La partita termina con il risultato di 0-0.

Uruguay-Corea Del Sud 0-0: tabellino e classifica

URUGUAY-COREA DEL SUD 0-0

GRUPPO H: Uruguay 1, Corea Del Sud 1, Portogallo* 0, Ghana* 0

*una partita in meno