Asse Juventus-Bayern, pronto lo scambio

Dopo il milionario trasferimento di Matthijs de Ligt in Baviera, la Juve e il club tedesco potrebbero orchestrare uno scambio di mercato

Già protagoniste di una delle trattative più clamorose nella scorsa estate – parliamo del passaggio del difensore olandese Matthijs de Ligt al Bayern Monaco – bianconeri e bavaresi potrebbero presto sedersi nuovamente al tavolo per un affare che stavolta prevede uno scambio di calciatori tra i due club.

Sarà per la presenza, nelle massime sfere dirigenziali tedesche, di un ex come Hasan Salihamidzic, sarà per la convergenza su determinate necessità reciproche, ma sta di fatto che i rapporto tra la Juve e il più prestigioso club teutonico sono ottimi. Nelle mire bianconere recentemente è finito un calciatore che veste ormai da 7 anni la casacca rossa. Ultimamente il calciatore ha lasciato intendere di essere disponibile a provare una nuova esperienza all’estero: inizialmente si parlava più di Milan, ma poi è improvvisamente piombata la Juve di Federico Cherubini.

Pavard alla Juve, il Bayern chiede McKennie

26 anni, nel pieno della maturità calcistica, mentalità vincente e grande esperienza internazionale. Tutto questo è Benjamin Pavard, il francese del Bayern Monaco. Il contratto in scadenza a giugno 2024 per ora non è oggetto di rinnovo da parte di Salihamidzic e soci. Ottima occasione per la Juve, che ha forse negli esterni difensivi – Danilo a parte, che però è adattato nel ruolo – il suo punto debole.

La società tedesca non è pregiudizialmente contraria alla cessione del suo esterno, ma vorrebbe inserire nella trattativa Weston McKennie, già ammirato in Bundesliga quando quest’ultima vestiva la casacca dei rivali dello Schalke 04. Lo stesso club italiano non considera certo lo statunitense incedibile, sebbene nelle ultime fortunate uscite della Juve il centrocampista sia sia comportato dignitosamente. Ovviamente le parti si aggioneranno nel prossimo luglio per fare il punto della situazione, ma ci sono buone possibilità che l’affare possa andare in porto. Con reciproca soddisfazione.