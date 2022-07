La Juventus ha trovato il post de Ligt: 52 milioni per il sì

Novità importanti per il futuro della Juventus per quanto riguarda il reparto difensivo: suggestione per il post de Ligt

La Juventus continua a lavorare attentamente sul fronte calciomercato: il club bianconero potrebbe così avere la meglio sborsando circa 52 milioni strappando il sì del forte centrale spagnolo.

Con l’ormai addio di de Ligt che sarà ufficiale a breve al Bayern Monaco, la Juventus si è fiondata su numerosi obiettivi di mercato per rinforzare il reparto difensivo. Il club bianconero starebbe facendo di tutto per arrivare al centrale brasiliano del Torino, Bremer: in caso di rinuncia, ecco il possibile colpo dalla Spagna. La Juventus continua a fare sul serio e così, dopo gli arrivi di Pogba e di Di Maria, proverà ad essere protagonista rinforzando il reparto difensivo. Profili da urlo nel mirino, anche provenienti dalla Spagna, per provare ad essere competitivi anche in Europa.

Calciomercato Juventus, Pau Torres per la difesa: che idea

Come svelato da Florian Plettenberg, Pau Torres sarebbe finito nel mirino di diversi top club d’Europa venendo offerto a Chelsea e Manchester City. Ci sono stati anche colloqui con la Juventus con la sua valutazione che si aggira intorno ai 52 milioni di euro. Nazionale spagnola, il centrale del Villarreal è diventato un difensore di sicuro affidamento capace di conquistare tanti estimatori. Il club bianconero è sempre molto attivo per regalare altri innesti di valore a Massimiliano Allegri, che non vede l’ora di ricominciare dimenticando in fretta l’ultima stagione ricca di delusioni.