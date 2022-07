L’ex bianconero all’Inter: doppia idea di scambio

Il calciomercato dell’Inter può vedere una sorpresa in difesa: spunta lo scambio in Serie A

Sono giornate bollenti per il calciomercato dell’Inter. I nerazzurri stanno pianificando le ultime mosse, prima dell’esordio in campionato il prossimo 13 agosto in casa del Lecce. Ecco quindi che la priorità resta sempre l’arrivo di un nuovo centrale difensivo, indipendentemente da come finirà la questione Skriniar.

Il nome caldo rimane quello di Bremer del Torino anche se la Juventus sembra essersi avvantaggiata e pronta ormai a chiudere per la firma del talento di Urbano Cairo. Così, se la beffa dovesse effettivamente concretizzarsi nei prossimi giorni, Marotta ha in mente un piano B di assoluto spessore.

Non solo Pinamonti: scambio per il difensore

Secondo quanto riportato da ‘Calcioatalanta.it’, il nome giusto per rinforzare la difesa di Simone Inzaghi può tornare ad essere quello di Merih Demiral. Già accostato a giugno, prima che l’Atalanta riscattasse il turco dalla Juventus per 20 milioni di euro, il difensore tornerebbe di moda nel caso in cui Bremer finisca effettivamente in bianconero. L’Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto il cartellino di Andrea Pinamonti, valutato 20 milioni e che non resterà in nerazzurro.

La risposta della dirigenza della ‘Dea’, però, ha il sapore della controproposta. Perchè all’Atalanta Pinamonti evidentemente non basta e la società bergamasca vorrebbe invece un altro talento di Simone Inzaghi. Quel Federico Dimarco che ha stupito un pò tutti occupando più posizioni nel corso dell’ultima Serie A.

Adesso, quindi, per arrivare a cedere Demiral, l’Atalanta punterebbe proprio l’ex Hellas Verona. Uno scenario che vedrà la dovuta schiarita nelle prossime settimane.