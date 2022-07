Dybala alla Roma libera il gioiello: la Juve ne prende due

Il colpo messo a segno dai giallorossi libera la strada alla Juventus per l’esterno d’attacco: doppia offerta in arrivo

Il colpo Paulo Dybala, oltre a rappresentare una beffa per Inter e Napoli, non avrebbe fatto solo le fortune della Roma. I giallorossi infatti, assicurandosi un profilo top sul fronte offensivo, hanno di fatto abbandonato le altre piste che riguardavano profili papabili da inserire in rosa. Alcuni di questi erano già seguiti anche dalla Juve, che ora potrebbe avere via libera per portare l’assalto senza la ‘fastidiosa’ concorrenza di José Mourinho.

Oltre a riconsiderare l’ipotesi Nicolò Zaniolo – anch’essa possibile diretta conseguenza dell’arrivo a Roma di Dybala – la Juve guarda al mercato spagnolo per completare le caselle nel reparto avanzato. In rampa di lancio potrebbe esserci un mega investimento da 40-45 milioni per strappare a Rino Gattuso, neo tecnico del Valencia, due tra i migliori giocatori a disposizione del club spagnolo.

Doppio colpo dal Valencia: la strategia della Juve

Gonçalo Guedes, già dichiarato obiettivo dei giallorossi per il fronte d’attacco, è una pista ormai abbandonata dal club capitolino. Sul talento lusitano insiste da tempo anche l’interesse della Juve, che ora avrebbe il via libera per avanzare un’offerta che comprenderebbe anche un altro giocatore, super funzionale alle necessità dei bianconeri per la corsia di sinistra.



L’altro profilo valenciano finito in orbita bianconera è José Gayà, talentuoso esterno sinistro in scadenza di contratto nel 2023. La casella del terzino sinistro, considerando il probabile addio di Alex Sandro e comunque la sua non totale affidabilità nel ruolo se anche il brasiliano restasse, avrebbe spinto la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ a rompere gli indugi. È già pronta un’offerta da 45 milioni per strappare un doppio sì al club iberico. Con un colpo solo Federico Cherubini e soci regalerebbero ad Allegri un esterno d’attacco di grande gamba da schierare sul lato opposto di Angel Di Maria. E un laterale mancino in grado anche di spingere. Il club valenciano deve fare cassa: la Juve sogna il colpaccio in terra iberica.