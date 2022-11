L’Inter ci prova per il gioiello: scambio a sorpresa con Gosens

Il calciomercato nerazzurro può passare dall’arrivo di un grande talento a giugno: ecco lo scambio in Serie A

L’annata dell’Inter ha visto un 2022 tra alti e bassi, con l’ultima gara dell’anno che ha registrato il sofferto successo in casa dell’Atalanta. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e per la squadra di Simone Inzaghi è tempo di pensare ai possibili rinforzi da portare a Milano già nel mese di gennaio ma non solo.

Ecco quindi che il cartellino di Robin Gosens, non più tra le priorità della ‘Beneamata’ con Simone Inzaghi che è pronto a sfruttare la cessione del tedesco per permettere a Marotta di portare un colpo di peso nel 2023.

Scambio a sorpresa: spunta anche Asllani

Occhi in casa Atalanta dove un nome su tutti attira l’attenzione del club di Steven Zhang: si tratta di Giorgio Scalvini, talentuoso centrale classe 2003 che in questa stagione ha già collezionato 11 presenze con la ‘Dea’ attestandosi tra i più promettenti centrali del panorama italiano. L’Inter lo sa bene ed è pronta a mettere sul piatto il cartellino di Robin Gosens, arrivato a Milano proprio dall’Atalanta nel gennaio 2022 e che potrebbe fare ritorno a Bergamo al termine dell’attuale stagione.

Una pedina che, tuttavia, non rientra più tra quelle preferite dall’Atalanta che per discutere dell’eventuale cessione di Scalvini punterebbe invece a Kristjan Asllani. Il centrocampista ex Empoli non sta trovando spazio in maglia nerazzurra mentre a Bergamo, con ogni probabilità, giocherebbe con maggiore continuità.

La controproposta della ‘Dea’ sarà quindi valutata dall’Inter, con un’unica certezza per l’anno prossimo: Marotta farà di tutto per portare Scalvini all’Inter.