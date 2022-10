Asse Juventus-Bayern Monaco, scambio dopo l’affare de Ligt

Asse ancora aperto tra la Juventus e il Bayern Monaco: l’ipotesi di scambio dopo l’affare de Ligt

“Da quando sono arrivato alla Juventus ho sempre detto che bisogna pensare partita per partita, altrimenti si perde il focus. Non è scontato un passaggio, accorciare di dieci metri… se non curiamo queste cose difficilmente vinceremo più partite di fila. La Juve ha una storia che anche se giochiamo 50 anni non ci avviciniamo”.

Dopo i crolli di inizio stagione, l’ultimo col Maccabi Haifa, in casa Juventus uno dei primi a metterci la faccia è sempre stato Danilo. Il terzino brasiliano si è ormai affermato tra i leader bianconeri ed è uno dei giocatori imprescindibili per Massimiliano Allegri. L’esperto difensore è in scadenza di contratto nel 2024 e si parla ormai da tempo di un possibile rinnovo ‘a vita’. La dirigenza della Juve è intenzionata a blindare il giocatore, anche alla luce del recente interessamento del Bayern Monaco nell’ultimo calciomercato estivo. Danilo potrebbe tornare nel mirino del club bavarese.

Calciomercato Juve, il possibile scambio con il Bayern Monaco di de Ligt

Tra i giocatori già seguiti dalla dirigenza bianconera per rinforzare le fasce c’è anche Pavard. Il terzino francese campione del mondo nel 2018 piace alla Juve, che per convincere la società tedesca potrebbe però dover sacrificare proprio Danilo. Potrebbe infatti essere questa la richiesta dei bavaresi per privarsi del francese, ovvero l’esperto difensore ex Real Madrid e Manchester City, più un’importante conguaglio economico. La Juventus è avvisata.