L’Inter pesca in Francia, Gosens scaricato

Il futuro di Robin Gosens è sempre più in bilico con la maglia dell’Inter. Inzaghi ha già trovato il sostituto

Il bottino di Robin Gosens da quando è arrivato all’Inter è ben lontano da quello messo insieme quando militava nell’Atalanta e che gli ha fatto guadagnare la nazionale tedesca.

Ora Gosens non è al mondiale e indubbiamente l’infortunio ha condizionato la sua carriera, ma da marzo 2022 (rientro dall’infortunio), l’esterno non è riuscito a replicare le sue straordinarie prestazioni con Gasperini. Inzaghi infatti è pronto a sacrificarlo e a puntare su profili più giovani e, se necessario, meno conosciuti rispetto al tedesco.

Truffert sul taccuino dell’Inter

Adrian Truffert milita nel Rennes e ha già disputato 22 partite con i bretoni, firmando 5 assist in favore dei compagni. Anche se il suo ruolo naturale è quello di terzino sinistra, si adatterebbe piuttosto bene allo stile di gioco di Simone Inzaghi, che ovviamente lo impiegherebbe come esterno di centrocampo. Truffert è legato al Rennes fino a giugno del 2025 ed è valutato 15 milioni, ma sarà difficile che l’Inter possa sborsare questa cifra già a gennaio. Tuttavia Marotta sembra intenzionato a intavolare una trattativa basata sulla formula del prestito con diritto di riscatto in estate, oppure con obbligo condizionato che scatterebbe al raggiungimento di determinate condizioni.

A 21 anni Truffert potrebbe essere il profilo ideale su cui puntare per un progetto a lungo termine e, tutto sommato, il ragazzo ha grande esperienza nonostante l’età. L’obiettivo dei nerazzurri rimane comunque quello di dilazionare il pagamento, ma pur sempre di portare l’esterno a Milano già in gennaio. Oltre a questo c’è da superare una concorrenza piuttosto folta, perché Truffert è richiesto anche nelle altre leghe europee, compresa la Ligue 1 in cui attualmente milita.