L’Inter entra nella corsa al top argentino, ma ad una condizione

L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe entrare sulle tracce di Enzo Fernandez, centrocampista argentino nel mirino anche della Juventus e del Milan

L’Inter di Simone Inzaghi sembra aver trovato la quadra nel campionato italiano di Serie A dopo una partenza di stagione decisamente non esaltante.

I mesi di agosto e settembre sono stati tempestati di sconfitte per la squadra nerazzurra che ha perso terreno dal Napoli capolista, ma che, ad ottobre, ha raddrizzato la barra con una serie di vittorie importanti interrotte soltanto dal tonfo, anche sfortunato, nel big match contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Fra i protagonisti della rinascita dell’Inter c’è senza dubbio, e forse è anche il maggiore per importanza, Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, arrivato alla Beneamata nell’estate di calciomercato del 2021, ha preso il posto dell’infortunato Marcelo Brozovic davanti alla difesa spostandosi dal centro-sinistra, sua posizione congeniale. Una vera e propria svolta tecnico-tattica per l’Inter di Inzaghi che ha trovato nell’ex Milan le vere e proprie garanzie necessarie per rimontare in campionato, ma attenzione al futuro. La caratura delle prestazioni di Calhanoglu ha attratto molti club in giro per l’Europa e, in caso di addio, la Beneamata avrebbe anche già in mente il nome del possibile sostituto.

Calciomercato Inter, occhi su un argentino

Nel mirino dell’Inter, in caso di addio di Calhanoglu, sarebbe finito Enzo Fernandez, centrocampista argentino del Benfica. Il giocatore presente anche nella selezione mondiale di Lionel Scaloni è senza dubbio uno dei migliori nel suo ruolo, basti vedere ciò che ha messo in mostra nella doppia sfida contro la Juventus di Massimiliano Allegri in Champions League. La valutazione di Fernandez si aggira sui 35-40 milioni di euro e l’Inter potrebbe provarci soltanto facendo cassa da Calhanoglu e dovrebbe anche battere la concorrenza di due top club del nostro calcio sulle tracce del talento albiceleste: la Vecchia Signora ed il Milan di Paolo Maldini.