Colpo dalla Francia, Maldini pesca un altro talento

Possibile nuovo colpo dalla Francia: Maldini al lavoro su un altro talento della Ligue 1 che ha già esordito al Mondiale. Tutti i dettagli

“Qualcuno dice che è odiato in Francia? Noi lo adoriamo! Fa parte del gruppo ed è un attaccante molto utile”.

Così Deschamps ha lanciato Olivier Giroud dopo il forfait di Karim Benzema. Il centravanti del Milan ha subito risposto presente firmando una doppietta all’esordio contro l’Australia a Qatar 2022. Nessun dubbio anche da parte del capitano Lloris: “Penso che Olivier sia sempre stato disponibile per la Francia. Ha il merito di non essersi mai arreso e questo è stato esemplare da parte sua. Purtroppo abbiamo perso Karim per infortunio e siamo rimasti tutti molto delusi, Olivier per primo. Siamo stati costretti ad andare avanti ma sappiamo che possiamo contare su Olivier”. Da Giroud ad un suo connazionale emergente che potrebbe presto finire nel mirino del Milan. Si tratta di Fofana, talento classe 1999 di proprietà del Monaco che Deschamps ha fatto debuttare ieri sera. Occhi puntati sul centrocampista francese.

Calciomercato Milan, occhi su Fofana

Youssouf Fofana, ex compagno di reparto di Tchouameni, potrebbe essere il prossimo talento esploso al Monaco a finire in una big. Il 23enne ha un contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione che si aggira già intorno ai 25 milioni di euro. Da sempre attento ai gioielli della Ligue 1, il Milan di Maldini e Massara potrebbe così tentare l’assalto nelle prossime sessioni di calciomercato. Sul piatto anche Adli, che non è ancora riuscito ad imporsi in Serie A e potrebbe fare ritorno nel campionato francese.