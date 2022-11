Luis Alberto al Milan: nel ‘triangolo’ anche i nerazzurri

Il fantasista spagnolo vuole lasciare la Lazio dove è approdato nel sei anni e mezzo fa e alla quale è contrattualmente legato fino a giugno 2025

“Non si sente a suo agio in questa situazione, tanto la società quanto noi vogliamo trovare un modo per non continuare a conviverci e Luis Alberto vuole dimostrare di avere ancora tanti anni di calcio davanti”. Così Miguel Alfaro, uno degli agenti del fantasista spagnolo, quattro giorni fa al ‘Corriere dello Sport’.

La situazione Luis Alberto è piuttosto chiara: non è centrale nel progetto tecnico di Sarri e per questo vuole andare via. In verità l’intenzione di lasciare la Lazio c’è fin dal gennaio scorso, soltanto che Lotito – un po’ come per Milinkovic-Savic – ha sempre sparato cifre fuori mercato per il calciatore di San Jose del Valle. Spropositate se si considera che ha 30 anni e non c’è la fila per accaparrarselo. Il suo desiderio rimane quello di tornare in Spagna, precisamente al Siviglia che però ha appena cambiato allenatore (è tornato Sampaoli) ed è nel mezzo di una rivoluzione societaria. Quindi Luis Alberto rischia di restare nuovamente col cerino in mano, a meno che il suo entourage non riesca a piazzarlo in una big di Serie A. In tal senso occhio al Milan, al quale Alfaro – agente pure di capitan Calabria – potrebbe presto proporlo in virtù degli ottimi rapporti che intercorrono con Maldini. Ma anche perché, con De Ketelaere, non è stato risolto il ‘problema’ trequartista. Nella finestra invernale Lotito può scendere a compromessi, aprendo al prestito oneroso con diritto di riscatto per complessivi 18 milioni di euro.

Calciomercato Milan, intreccio Luis Alberto-Malinovskyi con la Lazio

Luis Alberto potrebbe dare vita a un ‘triangolo’ di calciomercato nella nostra Serie A. Prima di prendere l’andaluso, infatti, il Milan dovrebbe dar via Saelemaekers. Sul belga potrebbe fiondarsi l’Atalanta, ancora a caccia di esterni, con Gasperini pronto eventualmente a ‘sacrificare’ Malinovskyi. Il trequartista ucraino, nel mirino sempre dell’Inter, potrebbe essere scelto da Sarri per sostituire il suo attuale numero dieci.