Post Ibrahimovic, il Milan lo prenota: arriva nel 2024

Il Milan valuta il colpo in attacco, viste le dubbie condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic: asse in Serie A per il bomber

Il calciomercato del Milan si infiamma, anche a lungo termine. La dirigenza rossonera ha individuato un colpo in prospettiva che potrebbe arricchire l’attacco di Pioli nell’estate 2024.

Asse bollente in Serie A: adesso i rossoneri possono approfittarne per garantirsi il bomber tra un anno e mezzo.

Al Milan nel 2024: bomber ‘Mondiale’ in Serie A

Arrivato in prestito oneroso dal Villarreal, adesso per Boulaye Dia potrebbe esserci il grande salto in un top club. Il Milan monitora da lontano le prestazioni del centravanti senegalese che ha ieri giocato contro l’Olanda all’esordio in Qatar e che fino a questo momento ha fatto molto bene con la maglia della Salernitana. 6 reti e 2 assist vincenti in 14 giornate di campionato, numeri che farebbero certamente comodo ad un reparto avanzato come quello rossonero che sta facendo enorme fatica ad andare a segno. Ecco perchè, in previsione di un ricambio importante davanti, il ‘Diavolo’ avrebbe in mente una strategia ben chiara per il futuro di Dia. Riscattarlo dal Villarreal il prossimo giugno e lasciarlo ancora un anno a Salerno in prestito, a patto che la società campana si salvi rimanendo in Serie A.

Dia, in questo modo, accumulerebbe esperienza nel nostro calcio prima del grande passo, nell’estate 2024, approdando a Milanello. La Salernitana troverebbe dunque l’appoggio della società di via Aldo Rossi per riscattare alle cifre concordate con il club spagnolo (1 milione per il prestito, 12 per il diritto di riscatto). Il Milan si garantirebbe un rinforzo importante anche viste le condizioni di Zlatan Ibrahimovic. La seconda parte di questa stagione dirà molto sul futuro della carriera dello svedese che ha da poco più di un mese compiuto 41 anni. Da non sottovalutare nemmeno il destino di Giroud che, nonostante le grandi prestazioni, nel giugno 2024 avrà quasi 38 anni.

Origi resta sotto osservazione ma, pure lui, potrebbe finire per essere accantonato. Motivazioni diverse ed un obiettivo comune, il Milan vuole tornare ad avere un attacco importante e l’investimento per il futuro può essere proprio Boulaye Dia.