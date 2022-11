Colpo a metà prezzo: la Juve ringrazia McKennie

La Juventus si prepara ad un grande colpo per la difesa di Allegri: pronto il sacrificio, McKennie nell’affare

Il 2022 della Juventus si è chiuso con un’insperata terza posizione, dopo un inizio di stagione decisamente deludente per la squadra allenata da Massimiliano Allegri. Adesso, però, le attenzioni sono tutte rivolte al Mondiale.

La dirigenza, in questo mese e mezzo di ‘pausa’ forzata potrà quindi pianificare i colpi di calciomercato per la prossima stagione.

Colpaccio in difesa: Allegri esulta

In tal senso, le carte in mano alla ‘Vecchia Signora’ sono molteplici per provare a potenziare una rosa che, per lunghi tratti, è parsa almeno sulla carta decisamente già molto ricca. Il sacrificio bianconero per arrivare ad un nuovo colpo di spessore può essere quello di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense ha alternato buone prestazioni a situazioni abbastanza deludenti: ecco perchè, vista la sua valutazione abbastanza alta (25 milioni di euro) il texano è considerato una carta preziosissima per arrivare al grande colpo in difesa. Nel mirino del direttore sportivo Cherubini il gioiello del Lipsia Josko Gvardiol, sotto contratto con il club tedesco fino al 30 giugno 2027.

Il 20enne croato è esploso con la maglia della Dinamo Zagabria prima di trasferirsi, per quasi 19 milioni di euro, in Bundesliga. Adesso viene valutato circa 50 milioni: e l’inserimento di McKennie può dimezzare i costi dell’affare che porterebbe il classe 2002 alla corte di Allegri a partire da giugno. Con il destino di Bonucci in bilico, Gatti che non ha convinto, Rugani fuori dai piani e Bremer come unica certezza per il futuro, l’arrivo di Gvardiol sarebbe decisamente importante per la difesa bianconera.

In questa stagione con la maglia del Lipsia, tra campionato e coppe, Gvardiol ha collezionato 19 presenze, con 1 rete e 1226′ in campo.