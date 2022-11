Calciomercato Milan, colpo dal Mondiale: lo ‘manda’ Ronaldo

Ha preso il via il Mondiale in Qatar con l’esordio dei padroni di casa che hanno perso ieri contro l’Ecuador. Tra le fila dei sudamericani spicca un profilo che potrebbe intrigare in futuro anche in ottica Serie A

Il Milan riflette in questo momento di standby del campionato di Serie A in virtù del Mondiale appena iniziato. I rossoneri al rientro dalla sosta a gennaio non avranno margine d’errore se vorranno provare ad accorciare il gap dal Napoli capolista in una corsa scudetto che si fa intrigante alle spalle degli azzurri. In inverno spazio anche al calciomercato e alle strategie anche ottica futura, che potrebbero anche attingere dallo stesso Mondiale.

Come spesso capita, la rassegna planetaria dà spunti molto interessanti in vista del prossimo futuro, con alcuni calciatori che si mettono in mostra e che potrebbero poi rivelarsi utili in ottica trasferimenti.

Calciomercato Milan, occhi sul Mondiale: Plata l’esterno di Ronaldo

Nella sfida tra Qatar ed Ecuador che ha inaugurato il Mondiale 2022 ha impressionato la qualità di Enner Valencia, ma in generale tutta la compagine sudamericana ha dato sensazioni molto positive. Titolare nella vittoria per 2-0 dell’esordio ha fatto una buona partita anche Gonzalo Plata, ala destra di piede sinistro classe 2000, ex Sporting ed ora al Real Valladolid di Ronaldo il ‘Fenomeno’.

L’esterno offensivo ecuadoregno si è ritagliato anche una posizione tra le linee, risultando una spina nel fianco nella difesa molle del Qatar. Rapido, imprevedibile, con ottimo dribbling e capacità sia in rifinitura che nel creare superiorità numerica: Plata ha dato un primo assaggio del suo talento, e come tanti altri proverà a sfruttare la vetrina del Mondiale. Per età, proprietà tecniche, margini di miglioramento e costi potrebbe essere un calciatore ideale anche per il Milan, non tanto per gennaio ma per giugno, anche per consentirgli di giocare ancora con continuità per altri sei mesi in Liga. Con un prezzo non superiore ai 10 milioni e ingaggio basso, Plata potrebbe essere una gradita sorprese, e potrebbe divenire osservato speciale nelle prossime partite nell’ottica in futuro di potenziare la fascia destra offensiva, lì dove Messias e Saelemaekers non convincono.