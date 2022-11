Squalifica di 20 giorni: Pinamonti-Sassuolo, cosa sta succedendo

L’attaccante è stato fermato venti giorni per “comportamento irriguardoso” durante la partita di Serie A

Venti giorni di stop sono stati inflitti all’attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti, per “comportamento irriguardoso” nei confronti del responsabile dell’antidoping. Il fatto è accaduto dopo Atalanta – Sassuolo dello scorso 15 ottobre.

Come riporta l’Ansa, il calciatore, che aveva rivolto parole offensive all’incaricato ufficiale, ha patteggiato con la procura antidoping di Nado. La sospensione parte da oggi e varrà fino al 10 dicembre, con il calciatore che tornerà a disposizione alla ripresa della Serie A.

Pinamonti sospeso: sarà comunque disponibile alla ripresa del campionato

Come detto, l’attaccante neroverde è stato sospeso, ma sarà comunque disponibile alla ripresa del campionato. In questi venti giorni di sospensione, il calciatore potrà regolarmente allenarsi con il resto della squadra. Potersi allenare regolarmente è importante per il ragazzo, che sfrutterà questa sosta per arrivare al meglio alla ripartenza del campionato. Dopo un avvio di campionato non soddisfacente, con sole tre reti messe a segno in 15 presenze, l’attaccante azzurro ha intenzione di lasciarsi questo brutto periodo alle spalle. Dopo questo spiacevole episodio, il bomber del Sassuolo potrà concentrarsi esclusivamente sul campo, facendosi trovare pronto alla ripresa del campionato che, ricordiamo, partirà nuovamente a gennaio.