La leggenda argentina incensa Lautaro: “Mi fa impazzire”

Alla vigilia dell’attesissimo esordio mondiale dell’Argentina, il re dei bomber albicelesti ha incoronato l’attaccante nerazzurro

Tempo di Mondiale, tempo di bomber. Manca davvero poco all’atteso esordio mondiale di una delle favorite della kermesse asiatica: l’Argentina di Leo Messi e di Lionel Scaloni. La batteria degli avanti sudamericani è come al solito infarcita di talento. Non c’è infatti il solo sette volte Pallone d’Oro a far sognare gli appassionati tifosi argentini.

Uno dei giocatori sui quali il ct albiceleste e non solo ripone tante speranze è proprio Lautaro Martinez, il ‘Toro’ nerazzurro che arriva al Mondiale carico a pallettoni. A poche ore dalla gara contro l’Arabia Saudita, a far coraggio all’ex Racing Avellaneda ci ha pensato niente di meno che il ‘Re Leone’, al secolo Gabriel Omar Batistuta.

Argentina-Arabia Saudita, Batistuta carica Lautaro Martinez

“L’attacco argentino lo vedo bene, anche se magari non ci sono i grandi nomi come prima. Julian Alvarez mi fa impazzire, Lautaro Martinez mi piace tanto. Non siamo messi male“, ha esordito l’ex bomber di Fiorentina, Roma ed Inter ai microfoni di Olé.

“Julian è arrivato da poco in Europa in una squadra in cui non è semplice trovare spazio, Lautaro invece è già da 4 anni all’Inter, ha già un nome e gioca. Sono due attaccanti affermati, sui quali faccio molto affidamento“, ha concluso.