Contropartita più cash, a gennaio saranno già della Juventus

Contropartita più cash: la Juventus si muove per un possibile doppio colpo in Serie A già a gennaio. Tutti i dettagli

“Ascolto spesso domande di calciomercato intorno ai giocatori, ma non voglio neanche prenderle in considerazione. Mi fanno solo arrabbiare e mi rompono le scatole. Il mio compito di presidente è proteggere i miei ragazzi e, in generale, tutto l’ambiente, che per me è un patrimonio da salvaguardare”.

“Parisi alla Lazio? È proprio una di queste domande. A gennaio non se ne parla proprio, per il motivo appena spiegato”. Corsi, presidente dell’Empoli, ha recentemente parlato così del futuro di Parisi e dei gioielli in vetrina del club toscano. Come noto, il terzino è nel mirino della Lazio e seguito anche dalla Juventus per il post Alex Sandro. Sul taccuino dei bianconeri c’è anche Vicario, che nel 2024 potrebbe raccogliere l’eredità di Szczesny: “Le voci non le ascolto, come ho già detto per me adesso l’importante è consolidarmi e fare alla grande con l’Empoli per cercare di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, poi per quello che sarà il futuro non lo so e in questo momento non mi interessa più di tanto. Mi concentro sul presente e sul lavoro per limare i difetti e migliorare ancora”. Ecco il piano della Juve per Vicario e Parisi.

Calciomercato Juventus, Vicario più Parisi: il piano del club bianconero

A gennaio, oltre a Vicario, la dirigenza bianconera potrebbe tentare l’assalto anche per Parisi: sul piatto il cartellino di Rugani, per il ritorno in Toscana, e un conguaglio economico. Tuttavia, i due talenti dell’Empoli sarebbero solo “bloccati” in vista delle prossime stagioni, rimanendo in prestito nel club toscano. Ancora da definire anche le valutazioni e le rispettive cifre. La Juventus fa sul serio per Vicario e Parisi.