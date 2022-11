L’ex Inter al Barcellona: via libera per Kessie in Serie A

Franck Kessie si è trasferito a Barcellona la scorsa estate ma non sta vivendo un gran bel periodo

Il Milan ha perso Kessie a parametro zero a giugno di quest’anno, ma l’ivoriano avrebbe voluto (e dovuto) incidere di più secondo i piani di Xavi, allenatore dei blaugrana.

I suoi numeri però al momento parlano di una media di gioco piuttosto bassa, con tanta panchina e, per l’appunto, poche occasioni per mettersi in mostra. Xavi avrebbe individuato il suo sostituto se le cose non dovessero cambiare nella seconda parte di stagione. Per i blaugrana si prospetta l’ingresso di un ex Inter nell’organico.

Kovacic libera Kessie, Juve in pole

Come detto Franck Kessie ha avuto una media minuti per partita piuttosto bassa, infatti stiamo parlando di circa 37 minuti per match nelle statistiche dell’ivoriano. Xavi non lo vede molto nei suoi piani e gli sta facendo fare tanta panchina, così l’ex Milan, se le cose non dovessero migliorare fino a giugno, potrebbe lasciare anzitempo i blaugrana. Il sostituto, già individuato, sarebbe Mateo Kovacic, ex Inter che attualmente è in forza al Chelsea. Anche lui non sta vivendo un gran bel periodo nei Blues, che sono distanti anni luce dalla prima posizione in Premier League. L’eventuale ingresso di Kovacic al Barcellona favorirebbe il trasferimento di Kessie alla Juventus. Allegri avrebbe bisogno di un profilo come il suo e il contratto in essere col Barça fino al 2026 potrebbe non essere uno scoglio, in quanto i balugrana stanno cercando di sfoltire anche il monte ingaggi. Tutto sta a vedere se Kessie dovesse riprendersi dopo la sosta per il Mondiale e favorire così la sua permanenza in Spagna. Intanto Allegri è alla finestra insieme ai tifosi, auspicando un inaspettato ritorno in Serie A dell’ex Milan. Attualmente Kessie è valutato circa 35 milioni di euro, ma non è da escludere la formula del prestito con diritto od obbligo condizionato.