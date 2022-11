Via Osimhen, il Napoli ha già un piano: Milan nei guai

L’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, potrebbe volare altrove: tanti club interessati a lui, il piano dei partenopei

Novità importanti per quanto riguarda il futuro dell’attaccante nigeriano del Napoli: Victor Osimhen è diventato mortifero in zona gol attirando le attenzioni delle big d’Europa. Il suo futuro potrebbe essere altrove con il piano B dei partenopei in vista della prossima stagione.

Come svelato dal portale di RudyGaletti, l’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, è attualmente il capocannoniere della Serie A. Il punto di riferimento in attacco di Luciano Spalletti è diventato uno dei migliori centravanti d’Europa: c’è il rischio che possa anche andar via con la dirigenza partenopea, capitanata dal presidente De Laurentiis, che potrebbe optare per un piano B in caso di cessione eccellente.

Già in estate l’attaccante nigeriano è stato accostato al Manchester United con uno scambio da urlo con Cristiano Ronaldo. Ormai da tempo il Napoli avrebbe messo gli occhi sull’attaccante del Lille, Jonathan David, ma sulla lista del ds Giuntoli ci sarebbero anche i profili pregiati Broja, Okafor e Randal Kolo Muani. Inoltre, dal Brasile piace il giovane attaccante classe 2003, Marcos Leonardo, attualmente in forza del Santos.

Napoli, Osimhen verso la cessione da urlo

Il Napoli continua così a monitorare il calciomercato alla ricerca di una valida alternativa a Victor Osimhen, che è diventato l’idolo dei tifosi del Napoli. All’inizio era criticato per i tanti gol mangiati, ma l’attaccante nigeriano è ormai uno dei migliori d’Europa consacrandosi a livello internazionale con gol importanti anche in Champions League. Tante big europee ci proveranno fino alla fine e così la dirigenza partenopea non dovrà farsi trovare impreparata.

In quest’ottica il Napoli ha messo nel mirino diversi giovani attaccanti, già pronti ad essere protagonisti in maglia azzurra in caso di addio di Osimhen. L’attaccante nigeriano ha diversi estimatori in giro per l’Europa, soprattutto in Premier League: a partire dai prossimi mesi potrebbero esserci novità interessanti per sbloccare ogni tipo di trattativa, ma De Laurentiis chiederà almeno 100 milioni di euro.