Panico tra i tifosi inglesi prima della sfida contro l’Iran: ecco cosa è successo

Poco prima della gara tra Inghilterra e Iran, ci sono stati non pochi problemi per i tifosi inglesi.

Poco prima della gara di apertura del gruppo b tra Inghilterra e Iran, ci sono stati dei problemi che hanno colpito i tifosi inglesi. L’app Fifa, infatti, si è bloccata creando il caos tra la tifoseria, che temeva di non poter accedere allo stadio.

Molti tifosi, infatti, avevano il biglietto per assistere alla partita sul loro smartphone, salvo poi sparire dall’applicazione nella mattinata. Altri sostenitori, invece, non riuscivano più ad accedere e questo ha generato il caos totale tra i supporter inglesi.

Come detto, questo problema ha scatenato il panico tra i tifosi che, una volta avviata l’applicazione, si vedevano apparire un messaggio come “non ci sono ticket associati al tuo indirizzo email”. Questo messaggio ha gettato nel panico gli inglesi, convinti di non poter accedere all’impianto. Visto il problema, però, i tifosi sono stati invitati a recarsi presso un centro congressi di Doha per ritirare il biglietto cartaceo. Molti sostenitori, prima di ritirare il tagliando cartaceo, hanno dovuto attendere quattro ore in coda senza acqua. Non parte bene questo mondiale, con la Fifa chiamata a risolvere quanto prima questo grande problema.